МЧС Азербайджана призвало население не игнорировать правила безопасности во время грозы

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан не игнорировать правила безопасности во время грозы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан не игнорировать правила безопасности во время грозы.

Как сообщает Report, в ведомстве с сожалением отметили, что несмотря многочисленные предупреждения об опасностях молнии и регулярные обращения к населению, наблюдавшаяся минувшей ночью гроза привела к гибели и травмам следи населения.

В этой связи МЧС в очередной раз обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности.

Ведомство рекомендует во время грозы отключать электроприборы от сети, не стоять перед окнами, не приближаться к линиям электропередачи, не прятаться под высокими деревьями.

"Следует учитывать, что вероятность попадания молнии в дерево прямо пропорциональна его высоте. Так, например, если высота дерева составляет 4 метра, вы должны стоять на расстоянии не менее 4 метров от этого дерева.

Если вы купаетесь в водоеме, немедленно выходите на берег, если вы едете в машине, остановитесь, поднимите стекла и дождитесь окончания грозы", - говорится в сообщении МЧС.