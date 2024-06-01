МЧС Азербайджана призвало население не игнорировать правила безопасности во время грозы

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан не игнорировать правила безопасности во время грозы.
Как сообщает Report, в ведомстве с сожалением отметили, что несмотря многочисленные предупреждения об опасностях молнии и регулярные обращения к населению, наблюдавшаяся минувшей ночью гроза привела к гибели и травмам следи населения.
В этой связи МЧС в очередной раз обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности.
Ведомство рекомендует во время грозы отключать электроприборы от сети, не стоять перед окнами, не приближаться к линиям электропередачи, не прятаться под высокими деревьями.
"Следует учитывать, что вероятность попадания молнии в дерево прямо пропорциональна его высоте. Так, например, если высота дерева составляет 4 метра, вы должны стоять на расстоянии не менее 4 метров от этого дерева.
Если вы купаетесь в водоеме, немедленно выходите на берег, если вы едете в машине, остановитесь, поднимите стекла и дождитесь окончания грозы", - говорится в сообщении МЧС.