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МЧС Азербайджана повторно обратилось к населению в связи с праздником

МЧС Азербайджана повторно обратилось к населению в связи с праздником Массовое скопление людей в различных местах, в том числе в ресторанах и праздничных залах, жилых домах в связи с Новым годом , установка и освещение елок, которые являются главным символом праздника, и другие ситуации повышают пожароопасность.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 12:17
МЧС Азербайджана повторно обратилось к населению в связи с праздником

Массовое скопление людей в различных местах, в том числе в ресторанах и праздничных залах, жилых домах в связи с Новым годом , установка и освещение елок, которые являются главным символом праздника, и другие ситуации повышают пожароопасность.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, небольшая неосторожность или неосмотрительность может испортить праздничную атмосферу и привести печальным последствиям.

Учитывая это, МЧС еще раз обращается к населению с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности во время празднования Нового года:

- елку, устанавливаемую в домах и праздничных залах, нужно прочно прикреплять к полу, ее ветки не должны касаться потолка и стен;

- в освещении нужно использовать исправные электрооборудование и приборы, не оставлять их без присмотра;

- елку нельзя украшать легковоспламеняющимися игрушками;

- в закрытых помещениях нельзя устраивать фейерверки.

"Еще раз напоминаем, что места, выбранные для празднования, должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112!", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Yeni il bayramı ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına dair FHN-in əhaliyə təkrar müraciət edib

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