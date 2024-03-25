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МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемой непогодой

МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемой непогодой
Внутренняя политика
25 марта 2024 г. 16:00
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемой непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями на территории республики.

Как сообщает Report, с учетом прогнозируемой до 27 марта нестабильной погоды ведомство призвало граждан придерживаться правил безопасности.

В связи с ожидаемым сильным ветром гражданам рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, в связи с ожидаемыми паводками на некоторых реках рекомендуется держаться подальше от мест, подверженных затоплению, а при столкновении с подобной угрозой взобраться на близлежащую высоту.

В случае опасности следует обратиться по телефону горячей линии ведомства 112.

Напомним, что по информации Национальной гидрометеорологической службы, на территории Азербайджана до 27 марта прогнозируется дождливая погода, паводки и сильный ветер.

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