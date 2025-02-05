МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями

09:16

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

Как сообщает Report, в обращении подчеркивается, что в ближайшие дни на территории страны ожидается нестабильная погода.

МЧС призывает население строго соблюдать соответствующие правила безопасности и быть осторожными при использовании газовых и электрических обогревательных приборов в холодную и дождливую погоду:

"Перегрузка электросети, а также использование неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных газовых и электрических обогревательных приборов может привести к пожару или взрыву, а также создать опасность отравления угарным газом", - предупреждает министерство.

Также в обращении жителям горных районов, отправляющимся в горы рекомендуется обращать внимание на официальные прогнозы погоды, по возможности не покидать населенный пункт в морозную погоду и в метель, при возникновении необходимости заранее информировать близких о направлении движения и соблюдать все меры предосторожности.

"Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду", - говорится в обращении.