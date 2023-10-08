МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой сменой погодных условий

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой сменой погодных условий на территории республики.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой сменой погодных условий на территории республики.

Как передает Report, с учетом прогнозируемой нестабильной погоды ведомство призвало граждан соблюдать соответствующие правила безопасности.

"В связи с ожидаемым сильным ветром рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями", - отметили в министерстве.

В целях защиты от возможных наводнений и разливов на некоторых реках из-за осадков в МЧС рекомендовали держаться подальше от мест, где есть опасность паводков и затоплений, а при столкновении с такой угрозой подняться на возвышенность.

"Чтобы защититься от опасностей, вызванных молнией, рекомендуется отсоединить электрические оборудования от источников питания и не говорить по телефону, находясь на открытом воздухе, не подходить к линиям электропередач, громоотводу, водостоку и антеннам, не прятаться под высокими деревьями, остановить движение автомобиля, закрыть окна и ждать завершения грозы", - добавили в МЧС.