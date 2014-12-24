Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародованы предварительные результаты голосования на муниципальных выборах, состоявшихся 23 декабря.

Как передает Report, председатель Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на пресс-конференции отметил, что выборы прошли в 118 округах и на 5015 участках.

По его словам, на выборах по 1607 муниципалитетам, из 4 819 382 избирателей в голосовании приняли участие 1 876 014 человек:

“В течение дня к нам не поступало обращений, которые могут бросить тень на выборы. Поступило 138 обращений, в основном избиратели уточняли адреса избирательных участков, а также другие вопросы”.

Он отметил, что от 70% избирательных участков в ЦИК уже поступили данные. По республике 3509 избирательных участков по 105 избирательным округам отчитались по итогам выборов.

В ЦИК поступило 3509 протоколов, рассчитанное количество бюллетеней - 1 304 937. Из 1607 муниципалитетов по 1024 муниципалитетам 11926 человек избраны членами муниципалитета.