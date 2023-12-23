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Мазахир Панахов: Министерство науки и образования должно предоставить в ЦИК список студентов

Мазахир Панахов: Министерство науки и образования должно предоставить в ЦИК список студентов Министерство науки и образования должно предоставить в Центральную избирательную комиссию список студентов, чтобы ЦИК выдал им карточки снятия с учета для возможности голосования на предстоящих президентских выборах.
Внутренняя политика
23 декабря 2023 г. 17:09
Мазахир Панахов: Министерство науки и образования должно предоставить в ЦИК список студентов

Министерство науки и образования должно предоставить в Центральную избирательную комиссию список студентов, чтобы ЦИК выдал им карточки снятия с учета для возможности голосования на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, студенты из регионов могут проголосовать на избирательных участках по месту прописки, либо же в вузах, если у них будут на руках карточки выписки с учета: "Для этого нам нужны списки студентов. Мы уже начали работу в этом направлении".

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: "Elm və Təhsil Nazirliyi tələbələrin siyahısını bizə təqdim etməlidir"

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