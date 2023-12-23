Мазахир Панахов: Министерство науки и образования должно предоставить в ЦИК список студентов

Министерство науки и образования должно предоставить в Центральную избирательную комиссию список студентов, чтобы ЦИК выдал им карточки снятия с учета для возможности голосования на предстоящих президентских выборах.

Министерство науки и образования должно предоставить в Центральную избирательную комиссию список студентов, чтобы ЦИК выдал им карточки снятия с учета для возможности голосования на предстоящих президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, студенты из регионов могут проголосовать на избирательных участках по месту прописки, либо же в вузах, если у них будут на руках карточки выписки с учета: "Для этого нам нужны списки студентов. Мы уже начали работу в этом направлении".

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.