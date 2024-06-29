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Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана

Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана
Внутренняя политика
29 июня 2024 г. 16:41
Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана

Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана, во всех частях суверенной республики.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на состоявшемся сегодня заседании ЦИК.

"Пока не все жители вернулись в освобожденные районы. Но президентские выборы прошли именно так, и я думаю, что эти выборы будут организованы по тем же стандартам", - сказал М.Панахов.

Председатель ЦИК заявил, что эти выборы станут событием исторического значения.

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Версия на английском языке Central Election Commission: Parliamentary elections to be held on entire Azerbaijan's territory
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Milli Məclisə seçkilər suveren respublikanın hər yerində keçiriləcək

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