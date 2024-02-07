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Мазахир Панахов встретился с представителями ЦИК ряда стран

Мазахир Панахов встретился с представителями ЦИК ряда стран Глава Центризберкома Азербайджана Мазахир Панахов встретился с представителями ЦИК России, Сербии, Кыргызстана, Беларуси и Болгарии.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 18:28
Мазахир Панахов встретился с представителями ЦИК ряда стран

Глава Центризберкома Азербайджана Мазахир Панахов встретился с представителями ЦИК России, Сербии, Кыргызстана, Беларуси и Болгарии.

Как сообщает Report, Панахов проинформировал гостей об избирательном процессе в Азербайджане.

Было отмечено, что впервые выборы проводятся на всей территории Азербайджана, и что на освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков со всеми необходимыми условиями для голосования.

Мазахир Панахов отметил, что голосование на президентских выборах проходило на 6 537 участках.

Он напомнил, что в президентской гонке участвовали семь кандидатов, пять из которых выдвинуты политическими партиями. По словам Панахова, мониторинг на выборах вели более 90 тысяч наблюдателей.

Представители делегаций в свою очередь выразили благодарность за приглашение наблюдать за избирательным процессом. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Mazahir Panahov meets with CEC representatives of several countries
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov bir sıra ölkələrin MSK nümayəndələri ilə görüşüb

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