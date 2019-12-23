Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами - ФОТО

22 декабря находящаяся в нашей стране для отслеживания муниципальных выборов делегация под руководством председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым.

Как сообщили Report в отделе медиа и общественных связей секретариата ЦИК, поприветствовав свою грузинскую коллегу Тамар Жвания и возглавляемую ею делегацию, председатель ЦИК Мазахир Панахов выразил удовлетворение тесным сотрудничеством между высшими избирательными структурами двух стран, связи которых расширяются. В то же время председатель подчеркнул, что отношения между двумя структурами и взаимный обмен опытом играют важную роль в развитии избирательной практики и избирательной системы.

Выразив признательность за приглашение для наблюдения за выборами и теплый прием в ЦИК, председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Т.Жвания отметила, что рада находиться в нашей стране и Центральной избирательной комиссии. Говоря о подготовке к муниципальным выборам, председатель ЦИК М. Панахов подчеркнул, что созданы все условия для свободного волеизъявления избирателей на муниципальных выборах 23 декабря.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Помимо этого, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Украины Олегом Диденко, который примет участие в наблюдении за муниципальными выборами в нашей стране.

Руководитель Центризбиркома Мазахир Панахов, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение встречей, состоявшейся накануне муниципальных выборов, и рассказал о связях между высшими избирательными структурами двух стран. Председатель комиссии подчеркнул, что возглавляемая им организация придает значение связям с высшими избирательными структурами различных стран.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко выразил благодарность за приглашение и искренний прием. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия Украины свой первый визит в новом составе совершает именно в Азербайджан. Затем О.Диденко поинтересовался ходом последних подготовительных работ к муниципальным выборам. Отвечая на вопросы коллеги, М. Панахов подробно проинформировал о шагах по обеспечению на высоком уровне активного и пассивного избирательного права граждан страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении сотрудничества между высшими избирательными структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.