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Мазахир Панахов: Время подачи жалоб на решения окружных избирательных комиссий истекло

Мазахир Панахов: Время подачи жалоб на решения окружных избирательных комиссий истекло
Внутренняя политика
9 сентября 2024 г. 16:47
Мазахир Панахов: Время подачи жалоб на решения окружных избирательных комиссий истекло

Время подачи жалоб в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на решения окружных избирательных комиссий истекло.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на заседании комиссии.

Он отметил, что ЦИК рассмотрит жалобы, поступившие из 49 избирательных участков по 25 округам.

"Если есть какие-либо видеозаписи, полученные из этих округов и участков, предоставьте их нам. Но это должны быть только записи по этим 25 округам", - сказал М.Панахов.

По словам главы ЦИК, процесс рассмотрения жалоб будет полностью завершен на этой неделе.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: DSK-ların qərarlarından şikayətlərin MSK-ya təqdim edilməsi vaxtı bitib

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