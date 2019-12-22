Мазахир Панахов: В общей сложности 4 972 356 человек были включены в список избирателей

"В общей сложности 4 972 356 человек были включены в список избирателей".

Как передает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, 7 из 125 избирательных участков в Азербайджане не участвуют в этих процессах: "Это районы, которые полностью оккупированы Арменией. В общей сложности, помимо этих 7 участков, у нас есть вынужденные переселенцы в 7 других избирательных округах, а число избирателей составляет 339 326 человек".