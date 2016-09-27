Мазахир Панахов: В ЦИК не поступало никаких жалоб в связи с голосованием

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Центральную избирательную комиссию не поступало никаких жалоб в связи с голосованием.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции относительно итогов всенародного голосования в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, проведенного 26 сентября.

По его слова, международные наблюдательные миссии положительно оценили ход голосования: "Голосование было подготовлено и проведено на высоком уровне. Мы сотрудничаем с государственными органами, так как на выборах они также несут определенную ответственность. Выражаем благодарность этим госорганам. Они в профессиональной форме участвовали в управлении процессом".

М.Панахов отметил, что протоколы будут расследованы, ЦИК рассмотрит жалобы по мере их поступления.