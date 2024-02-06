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Мазахир Панахов: В Азербайджане зарегистрировано более 6 млн 478 тыс. избирателей

Мазахир Панахов: В Азербайджане зарегистрировано более 6 млн 478 тыс. избирателей В Азербайджане зарегистрировано 6 млн 478 тыс. 623 избирателя, которые проголосуют на более чем 6 тыс. избирательных участках.
Внутренняя политика
6 февраля 2024 г. 14:45
Мазахир Панахов: В Азербайджане зарегистрировано более 6 млн 478 тыс. избирателей

В Азербайджане зарегистрировано 6 млн 478 тыс. 623 избирателя, которые проголосуют на более чем 6 тыс. избирательных участках.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что одной из основных задач в организации выборов является составление списков избирателей: "На всех участках созданы необходимые условия для избирателей. Главным условием является прозрачность. Для ее обеспечения зарегистрировано 89 366 местных наблюдателей".

Председатель ЦИК добавил, что всего зарегистрировано 90 372 наблюдателя, 790 из которых – международные. В то же время выборы будут освещать 216 представителей 109 международных медиа-организаций, сказал Панахов.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: “Siyahıda 6 milyon 478 mindən çox seçici var”

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