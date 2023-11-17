Мазахир Панахов: В Азербайджане существует демократическая среда для проведения свободных и прозрачных выборов

В Азербайджане имеются все условия и демократическая среда для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

В Азербайджане имеются все условия и демократическая среда для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на встрече с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем Высшего избирательного совета Турции Ахметом Енером.

Мазахир Панахов искренне поприветствовал своего коллегу из Турции Ахмета Енера и возглавляемую им делегацию и выразил удовлетворение встречей.

Говоря о международных связях ЦИК, М.Панахов отметил, что очень радует успешное развитие отношений, создающее широкую возможность для обмена взаимным опытом в сфере проведения выборов.