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Мазахир Панахов: В Азербайджане существует демократическая среда для проведения свободных и прозрачных выборов

Мазахир Панахов: В Азербайджане существует демократическая среда для проведения свободных и прозрачных выборов В Азербайджане имеются все условия и демократическая среда для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.
Внутренняя политика
17 ноября 2023 г. 14:26
Мазахир Панахов: В Азербайджане существует демократическая среда для проведения свободных и прозрачных выборов

В Азербайджане имеются все условия и демократическая среда для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на встрече с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем Высшего избирательного совета Турции Ахметом Енером.

Мазахир Панахов искренне поприветствовал своего коллегу из Турции Ахмета Енера и возглавляемую им делегацию и выразил удовлетворение встречей.

Говоря о международных связях ЦИК, М.Панахов отметил, что очень радует успешное развитие отношений, создающее широкую возможность для обмена взаимным опытом в сфере проведения выборов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəzahir Pənahov: "Seçkilərin azad və şəffaf keçirilməsi üçün Azərbaycanda demokratik mühit mövcuddur"

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