Мазахир Панахов: Существуют определенные предвзятые институты, злоупотребляющие выборами

Существуют определенные предвзятые институты, которые злоупотребляют выборами.

Существуют определенные предвзятые институты, которые злоупотребляют выборами.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил на совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

Он отметил, что негативные ситуации происходят на выборах во всем мире.

"Есть определенные предвзятые институты, которые злоупотребляют выборами. Мы должны хорошо выполнять свою работу. У нас нет недовольства международными институтами. Мы проведем выборы прозрачно", - сказал М.Панахов.