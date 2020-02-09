Мазахир Панахов: Смотрите на урны с правильного ракурса

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал вопрос о непрозрачности избирательных урн в некоторых избирательных участках.
Как сообщает Report, по словам главы ЦИК, на урны нужно смотреть с правильного ракурса: "Почему это вызывает интерес у людей? Смотрите на урны с правильного ракурса, и тогда вы увидите, что все они одинаковые. Вы видите одни урны с темного угла, другие со светлого, поэтому они кажутся разными.
По словам М.Панахова, на этот час официальных жалоб в ЦИК не поступало:
"Согласно избирательному кодексу, все поступающие сегодня жалобы немедленно рассматриваются. Это не значит, что жалоб не будет, будут конечно. Здесь нет ничего предосудительного".