Мазахир Панахов: Смотрите на урны с правильного ракурса

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов прокомментировал вопрос о непрозрачности избирательных урн в некоторых избирательных участках.

Как сообщает Report, по словам главы ЦИК, на урны нужно смотреть с правильного ракурса: "Почему это вызывает интерес у людей? Смотрите на урны с правильного ракурса, и тогда вы увидите, что все они одинаковые. Вы видите одни урны с темного угла, другие со светлого, поэтому они кажутся разными.

По словам М.Панахова, на этот час официальных жалоб в ЦИК не поступало:

"Согласно избирательному кодексу, все поступающие сегодня жалобы немедленно рассматриваются. Это не значит, что жалоб не будет, будут конечно. Здесь нет ничего предосудительного".