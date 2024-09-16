Мазахир Панахов: Серьезных нарушений на выборах не зафиксировано

В ходе внеочередных парламентских выборов не было зафиксировано серьезных нарушений.

В ходе внеочередных парламентских выборов не было зафиксировано серьезных нарушений.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что незначительные недочеты наблюдаются в ходе выборов в любой стране мира: "У нас, к сожалению, тоже фиксировались такие факты. Мы выявляли нарушения в том числе на основании заявлений других кандидатов. Подобные случаи на различных участках 125 округов можно пересчитать по пальцам".