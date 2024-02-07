Мазахир Панахов: Сегодня в Азербайджане исторический день

08:01

Сегодня в Азербайджане исторический день. С 08:00 начался процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, объявляя о начале голосования.

По словам Панахова, историческое значение этих выборов сложно переоценить:"В результате 44-дневной войны и антитеррористических мероприятий Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. ЦИК создал на освобожденных землях 26 участков. Таким образом, сегодня мы впервые проводим выборы на всей территории Азербайджана", - сказал он.

За пост президента борются семь кандидатов. Сегодня до 19:00 каждый может прийти и воспользоваться своим правом голоса, сказал он

"Официально объявляем, что избирательные пункты уже открыты, мы приглашаем всех на участки", - сказал Панахов.