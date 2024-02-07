О нас

Мазахир Панахов: Сегодня в Азербайджане исторический день

Мазахир Панахов: Сегодня в Азербайджане исторический день 08:01
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 08:05
Мазахир Панахов: Сегодня в Азербайджане исторический день

Сегодня в Азербайджане исторический день. С 08:00 начался процесс голосования на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, объявляя о начале голосования.

По словам Панахова, историческое значение этих выборов сложно переоценить:"В результате 44-дневной войны и антитеррористических мероприятий Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность. ЦИК создал на освобожденных землях 26 участков. Таким образом, сегодня мы впервые проводим выборы на всей территории Азербайджана", - сказал он.

За пост президента борются семь кандидатов. Сегодня до 19:00 каждый может прийти и воспользоваться своим правом голоса, сказал он
"Официально объявляем, что избирательные пункты уже открыты, мы приглашаем всех на участки", - сказал Панахов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mazahir Panahov: Today is a historic day in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "Bu gün Azərbaycanda tarixi gündür"

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi