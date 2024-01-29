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Мазахир Панахов: Раньше некоторые граждане приходили на выборы с удостоверениями личности членов семьи

Мазахир Панахов: Раньше некоторые граждане приходили на выборы с удостоверениями личности членов семьи До 2000-х годов встречались случаи, когда люди приходили на выборы с удостоверениями личности членов семьи.
Внутренняя политика
29 января 2024 г. 11:25
Мазахир Панахов: Раньше некоторые граждане приходили на выборы с удостоверениями личности членов семьи

До 2000-х годов встречались случаи, когда люди приходили на выборы с удостоверениями личности членов семьи.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на круглом столе, посвященном "Повышению активности женщин на выборах".

"Некоторые граждане приходили на выборы с двумя или более удостоверениями личности, чтобы проголосовать вместо членов семьи. Мужчины выступали против того, чтобы их жены посещали избирательный участок. Мы предотвратили подобные злоупотребления с помощью просветительских мер", - добавил он.

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