Мазахир Панахов: Пусть не думают, что могут делать в соцсетях что хотят

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Социальные сети создают некоторые проблемы во время предвыборной пропаганды".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

"Мы не говорим, что накажем кого-то, но пусть не думают, что могут делать в соцсетях что хотят", - добавил председатель ЦИК.

М.Панахов отметил, что ЦИК проведет ряд просветительских работ в связи с внеочередными президентскими выборами.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об "Объявлении внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики". ЦИК поручено назначить внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года и провести их в порядке, определенном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.