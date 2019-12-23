Мазахир Панахов: Проинформируем общественность об активности избирателей 5 раз в день

"Центральная избирательная комиссия создала все условия проведения для прозрачных выборов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сегодня на пресс-конференции, посвященной началу голосования на муниципальных выборах.

"Общественность будет информироваться об активности избирателей 5 раз в день - 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 и 19.00. Я призываю всех избирателей посетить свои избирательные участки для осуществления своих конституционных прав. Процесс голосования завершится в 7 часов вечера", - заявил М. Панахов.