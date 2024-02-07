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Глава ЦИК проголосовал на внеочередных президентских выборах

Глава ЦИК проголосовал на внеочередных президентских выборах Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 17:01
Глава ЦИК проголосовал на внеочередных президентских выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава ЦИК воспользовался избирательным правом на участке № 31 Насими-Бинагадинского избирательного округа № 21.

На этом избирательном участке зарегистрировано 1 317 избирателей.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке ФотоChairman of Azerbaijan's Central Election Commission casts vote
Версия на азербайджанском языке ФотоMəzahir Pənahov səsvermədə iştirak edib

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