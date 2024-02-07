Мазахир Панахов призвал журналистов освещать любые возможные проблемы на избирательных участках

08:27

Журналистам следует освещать любые проблемы, с которыми они сталкиваются на избирательных участках

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на брифинге в ЦИК, посвященном началу выборов президента Азербайджана.

Он отметил, что, поскольку избирательный процесс охватывает миллионы людей, могут быть определенные мелкие недочеты.

"В связи с этим я призываю представителей медиа, журналистов освещать любые проблемы, с которыми могут столкнуться на участках. Кроме того, международные и местные наблюдатели должны проявлять активное участие на местах", - сказал он.

Панахов подчеркнул, что никто не может повлиять на волю избирателя.

"Нашей задачей является обеспечение конституционного права избирателя. В связи с этим никто не может влиять на волю избирателя. В свою очередь избиратели не могут препятствовать работе членов комиссии на избирательных участках, потому что они также работают над тем, чтобы процесс был прозрачным”, - добавил Панахов.