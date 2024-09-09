Мазахир Панахов пригласил заинтересованные стороны и медиа к участию в расследовании жалоб

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов пригласил наблюдателей, кандидатов, уполномоченных представителей и СМИ к участию в расследовании жалоб, поступивших по трем избирательным округам.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов пригласил наблюдателей, кандидатов, уполномоченных представителей и СМИ к участию в расследовании жалоб, поступивших по трем избирательным округам.

Как сообщает Report, об этом Панахов заявил на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, жалобы, поступившие из избирательных округов №22, 31 и 78, будут тщательно расследованы.

"Если есть какие-либо спорные моменты, ЦИК без колебаний прояснит их и примет решение. В ближайшие дни мы вынесем результаты расследования этих жалоб на обсуждение на заседании ЦИК", - добавил председатель.