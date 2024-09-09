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Мазахир Панахов пригласил заинтересованные стороны и медиа к участию в расследовании жалоб

Мазахир Панахов пригласил заинтересованные стороны и медиа к участию в расследовании жалоб Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов пригласил наблюдателей, кандидатов, уполномоченных представителей и СМИ к участию в расследовании жалоб, поступивших по трем избирательным округам.
Внутренняя политика
9 сентября 2024 г. 16:31
Мазахир Панахов пригласил заинтересованные стороны и медиа к участию в расследовании жалоб

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов пригласил наблюдателей, кандидатов, уполномоченных представителей и СМИ к участию в расследовании жалоб, поступивших по трем избирательным округам.

Как сообщает Report, об этом Панахов заявил на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, жалобы, поступившие из избирательных округов №22, 31 и 78, будут тщательно расследованы.

"Если есть какие-либо спорные моменты, ЦИК без колебаний прояснит их и примет решение. В ближайшие дни мы вынесем результаты расследования этих жалоб на обсуждение на заседании ЦИК", - добавил председатель.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov şikayətlərin araşdırılması üçün tərəfləri və medianı iştirakçılığa dəvət edib

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