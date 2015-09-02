Глава ЦИК Азербайджана предупредил кандидатов на предстоящих парламентских выборах

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов сделал предупреждение лицам, баллотирующимся на предстоящих 1 ноября парламентских выборах.

Как сообщает Report, М.Панахов заявил, что участвующие в избирательном процессе представители политических партий и независимые кандидаты должны быть внимательны и не приступать к агитации раньше времени: "В случае регистрации подобных фактов, это будет считаться правонарушением. Предпринимать подобные шаги нельзя. Нужно соблюдать законодательство".

По словам М.Панахова, на предстоящих выборах ожидается еще большая активность: "На выборах ожидается участие достаточно большого количества представителей политических организаций и независимых кандидатов. Однако пока в политических организациях не чувствуется предвыборная атмосфера".