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Глава ЦИК: У ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса

Глава ЦИК: У ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что у ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса.
Внутренняя политика
6 февраля 2024 г. 15:27
Глава ЦИК: У ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что у ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса.

Как сообщает Report, об этом Мазахир Панахов заявил на сегодняшней пресс-конференции.

"Мы открыто призывали все международные организации провести мониторинг на освобожденных территориях. Это также будет воспринято как дань уважения азербайджанскому народу", - сказал он.

Председатель ЦИК отметил, что представители ОБСЕ уже побывали на освобожденных территориях: "Однако мы хотели бы, чтобы представители международных организаций посетили избирательные участки на освобожденных территориях Азербайджана в день выборов. В настоящее время представители Украины и Мальдив находятся на освобожденных территориях".

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Версия на английском языке Mazahir Panahov: OSCE has no serious remarks regarding election process
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "ATƏT-in seçki prosesi ilə əlaqədar ciddi iradları yoxdur"

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