Глава ЦИК: У ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что у ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что у ОБСЕ нет серьезных претензий касательно избирательного процесса.

Как сообщает Report, об этом Мазахир Панахов заявил на сегодняшней пресс-конференции.

"Мы открыто призывали все международные организации провести мониторинг на освобожденных территориях. Это также будет воспринято как дань уважения азербайджанскому народу", - сказал он.

Председатель ЦИК отметил, что представители ОБСЕ уже побывали на освобожденных территориях: "Однако мы хотели бы, чтобы представители международных организаций посетили избирательные участки на освобожденных территориях Азербайджана в день выборов. В настоящее время представители Украины и Мальдив находятся на освобожденных территориях".