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Мазахир Панахов поручил завершить уточнение списков избирателей

Мазахир Панахов поручил завершить уточнение списков избирателей Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов поручил завершить работы по уточнению списков избирателей.
Внутренняя политика
2 июля 2024 г. 17:03
Мазахир Панахов поручил завершить уточнение списков избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов поручил завершить работы по уточнению списков избирателей.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, процесс должен быть завершен за 25 дней до выборов: "Реализация права избирателя на голосование обязательна. Если чьи-либо имена по объективным или субъективным причинам не попали в список, всем участкам должно быть дано соответствующее поручение, и эти люди должны быть включены в дополнительный список".

Панахов подчеркнул, что еще не было случая, чтобы обращения граждан в ЦИК по этому вопросу не были удовлетворены.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov seçici siyahılarının dəqiqləşməsi ilə bağlı tapşırıq verib

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