Мазахир Панахов: Политические партии серьезно относятся к вопросу отчетности

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ "С начала этого года политические партии Азербайджана начали отправлять свой финансовый отчет за 2017 год".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он напомнил, что в прошлом году некоторые политические партии не предоставили cоответствующую информацию: "Мы стремимся к приведению этого процесса в порядок, созданию традиции, соответствию взаимоотношений политических партий международным стандартам. Но в то же время наша общая позиция заключается в том, что пока рано занимать жесткую позицию. Если сравнить 2017 год с двумя предыдущими годами, можно увидеть серьезную разницу. Чувствуется, что политические партии серьезно относятся к этим вопросам".