Мазахир Панахов: Отсутствие имени избирателя в списке не является препятствием для волеизъявления гражданина

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "В списках избирателей в Азербайджане нет никаких проблем. Имени какого-то избирателя в списках может не оказаться, это нормальное явление".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что отсутствие имени избирателя в списке не является препятствием для волеизъявления гражданина: "Порой люди уклоняются от попадания в списки избирателей. Мы призываем этих людей обращаться с тем, чтобы их имена были занесены в списки избирателей. К сожалению, они равнодушны к этим призывам. Все эти явления не могут бросить тень на избирательный процесс. Если гражданин, имя которого не значится в списке, хочет воспользоваться своим избирательным правом, он может представить свои документы в избирательный участок по месту своей прописки, и проголосовать за кандидата".