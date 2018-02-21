Мазахир Панахов обсудил с представителями ОБСЕ и Евросоюза подготовку к президентским выборам

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с представителями Миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как сообщили Report в отделе медиа и связей с общественность секретариата ЦИК, делегация Миссии поинтересовалась избирательной системой в Азербайджане, принципами деятельности избирательных комиссий, работами по уточнению списка избирателей, а также подготовкой к выборам 11 апреля 2018 года.

М.Панахов подробно рассказал об избирательной системе в Азербайджане. Он сообщил, что согласно утвержденному ЦИК календарному плану по назначенным на 11 апреля 2018 года президентским выборам в Азербайджане, работы идут последовательно и эффективно.

В ходе встречи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

М.Панахов также встретился с главой представительства ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом. Глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас поинтересовался избирательной системой Азербайджана, а также подготовкой к президентским выборам в Азербайджане, назначенным на 11 апреля 2018 года. Председатель ЦИК рассказал о работах, направленных на проведение выборов независимо, справедливо и прозрачно, запланированных широкомасштабных проектах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.