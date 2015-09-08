Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов обратится к председателю Центробанка Эльману Рустамову для открытия кандидатами в депутаты специальных избирательных счетов.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании отметил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, счета для кандидатов должны быть открыты в филиалах Международного банка: "В случае отсутствия в регионах филиала Международного банка, счет нужно открыть в филиале Kapital Bank. Для достижения соответствия системы Kapital Bank Межбанку планируется обратиться к председателю Центробанка".