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    ​Мазахир Панахов обратится к председателю Центробанка

    Председатель ЦИК: Счета для кандидатов в депутаты должны быть открыты в филиалах Межбанка

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов обратится к председателю Центробанка Эльману Рустамову для открытия кандидатами в депутаты специальных избирательных счетов.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании отметил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

    По его словам, счета для кандидатов должны быть открыты в филиалах Международного банка: "В случае отсутствия в регионах филиала Международного банка, счет нужно открыть в филиале Kapital Bank. Для достижения соответствия системы Kapital Bank Межбанку планируется обратиться к председателю Центробанка". 

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