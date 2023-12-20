Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с президентскими выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, в своем заявлении журналистам он призвал всех граждан Азербайджана принять активное участие в выборах.

"Каждый гражданин Азербайджана, имеющий избирательное право, независимо от того, где он живет, должен участвовать в выборах. Для нас не имеет никакого значение, это военнослужащий или заключенный, который отбывает наказание. Для нас это просто избиратель", - отметил М.Панахов.