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Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с президентскими выборами

Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с президентскими выборами Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 13:47
Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с президентскими выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов обратился к избирателям в связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, в своем заявлении журналистам он призвал всех граждан Азербайджана принять активное участие в выборах.

"Каждый гражданин Азербайджана, имеющий избирательное право, независимо от того, где он живет, должен участвовать в выборах. Для нас не имеет никакого значение, это военнослужащий или заключенный, который отбывает наказание. Для нас это просто избиратель", - отметил М.Панахов.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov Prezident seçkiləri ilə əlaqədar seçicilərə müraciət edib

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