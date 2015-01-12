​Мазахир Панахов обнародовал статистику поступивших в ЦИК обращений о результатах голосования

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании объявили об итогах прошедших 23 декабря муниципальных выборов в Азербайджане.

М.Панахов отметил, что весь избирательный процесс (начиная от выдвижения кандидатуры до обращений), прошедший по 1 607 муниципалитетам в 118-ти округах, прошел на высоком уровне: "Мы постарались на высоком уровне организовать участие наблюдателей и это нам удалось. За процессом следили более 50 тысяч наблюдателей. Кандидатура большинства баллотировавшихся была зарегистрирована. На выборах приняли участие 8 политических партий, а члены 30-ти партий (более 20-ти тыс. кандидатов) присоединились к избирательному процессу в индивидуальном порядке. По поводу регистрации кандидатов в ЦИК поступило 20 обращений. 3-4 обращения не были обеспечены из-за истечения срока, а остальные рассмотрены".

М.Панахов добавил, что активность избирателей на муниципальных выборах составила 38,92%.

По его словам, во время выборов серьезных нарушений зарегистрировано не было: "От политических партий обращений в ЦИК не поступало. Незначительные случаи имели место, однако они были сразу же пресечены. Процесс голосования также прошел на высоком уровне. Мы работали очень напряженно и активно. С точки зрения количества мероприятий, мы оставили прошлогодние выборы позади".

М.Панахов отметил, что после выборов в Центризбирком из 58 муниципалитетов поступили жалобы в той или иной форме: "Обращения рассмотрели и приняли соответствующее решение".