Мазахир Панахов назвал время объявления предварительных результатов выборов

08:12

ЦИК назвал время объявления предварительных результатов выборов.

Как сообщает Report, по словам председателя Центральной избирательной комиссии Мазахира Панахова, исходя из предыдущего опыта, можно сказать, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 21:00.

Председатель ЦИК отметил, что 9 февраля будут объявлены предварительные, но неофициальные результаты.

"Позже мы подведем итоги выборов и подготовим протоколы, после этого мы направим результаты выборов в Конституционный суд", - сказал он.