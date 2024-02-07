Мазахир Панахов назвал время объявления предварительных результатов выборов

ЦИК назвал время объявления предварительных результатов выборов.
Как сообщает Report, по словам председателя Центральной избирательной комиссии Мазахира Панахова, исходя из предыдущего опыта, можно сказать, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 21:00.
Председатель ЦИК отметил, что 9 февраля будут объявлены предварительные, но неофициальные результаты.
"Позже мы подведем итоги выборов и подготовим протоколы, после этого мы направим результаты выборов в Конституционный суд", - сказал он.