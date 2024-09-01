Мазахир Панахов назвал сроки завершения предусмотренных ЦИК процедур

Протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования поступят в ЦИК в течение двух дней.

Протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования поступят в ЦИК в течение двух дней.

Как сообщает Report , об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшней пресс-конференции.

Глава ЦИК подчеркнул, что все процедуры, которые предстоит реализовать ЦИК, будут завершены максимум в течение 20 дней.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят внеочередные парламентские выборы.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 19:00. Правом голоса в стране обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.