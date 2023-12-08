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Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций

Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что в Азербайджане всегда открыты двери для представителей международных организаций.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 17:21
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил, что в Азербайджане всегда открыты двери для представителей международных организаций.

Как сообщает Report, об этом Панахов заявил на сегодняшнем заседании ЦИК.

"Наши двери всегда открыты для представителей международных организаций, которые к нам обращаются. Мы будем вести открытые обсуждения. Какой бы вопрос они не поднимали, мы будем открыто доводить его до общественности. Nакже пригласим к участию в данном процессе представителей прессы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: “Qapılarımız beynəlxalq qurumların nümayəndələrinə açıqdır”

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