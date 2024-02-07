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Мазахир Панахов: Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей

Мазахир Панахов: Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей 23:27
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 23:54
Мазахир Панахов: Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей

Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей на выборах президента в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции для представителей СМИ.

Панахов отметил, что в этих выборах приняло участие на 1 млн избирателей больше, чем на предыдущих.

"Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей. Граждане Азербайджана участвовали в выборах с большим энтузиазмом", - отметил он.

По его словам, если были какие-то недочеты в ходе голосования, то они будут расследованы в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

"Все поступившие в ЦИК заявления должны быть детально изучены", - подчеркнул глава ЦИК.

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Версия на английском языке Mazahir Panahov: Observers reported that voter turnout was at unprecedented level
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: “Müşahidəçilər seçici aktivliyinin görünməmiş səviyyədə olduğunu bildirirlər”

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