Мазахир Панахов: Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей

23:27

Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей на выборах президента в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции для представителей СМИ.

Панахов отметил, что в этих выборах приняло участие на 1 млн избирателей больше, чем на предыдущих.

"Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей. Граждане Азербайджана участвовали в выборах с большим энтузиазмом", - отметил он.

По его словам, если были какие-то недочеты в ходе голосования, то они будут расследованы в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

"Все поступившие в ЦИК заявления должны быть детально изучены", - подчеркнул глава ЦИК.