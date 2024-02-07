Мазахир Панахов: Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей

Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей на выборах президента в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции для представителей СМИ.
Панахов отметил, что в этих выборах приняло участие на 1 млн избирателей больше, чем на предыдущих.
"Наблюдатели сообщают о высокой активности избирателей. Граждане Азербайджана участвовали в выборах с большим энтузиазмом", - отметил он.
По его словам, если были какие-то недочеты в ходе голосования, то они будут расследованы в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.
"Все поступившие в ЦИК заявления должны быть детально изучены", - подчеркнул глава ЦИК.