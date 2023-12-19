Глава ЦИК: Мы занимаем бескомпромиссную позицию к нарушениям закона

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил о бескомпромиссной позиции к нарушениям закона.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил о бескомпромиссной позиции к нарушениям закона.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, все избирательные участки функционируют в рамках закона: “Мы занимаем непримиримую позицию в отношении нарушений”.

Глава ЦИК отметил, что все стороны должны действовать в рамках своих полномочий в связи с выборами.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.