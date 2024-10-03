Мазахир Панахов: Мы остались довольны и президентскими, и парламентскими выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов выразил удовлетворение итогами как президентских, так и парламентских выборов.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов выразил удовлетворение итогами как президентских, так и парламентских выборов.

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании Центризбиркома.

М.Панахов отметил, что просветительская работа, связанная с выборами, была очень обширной:

"Все международные институты были позитивно настроены на обмен опытом. ЦИК успешно справился со своей задачей, обеспечив проведение всех необходимых процессов на должном уровне. Благодарю членов комиссии и рекомендую подготовиться к очередным мероприятиям".