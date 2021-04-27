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Мазахир Панахов: Мы очень хорошо понимаем свою ответственность

Мазахир Панахов: Мы очень хорошо понимаем свою ответственность Это связано, прежде всего, с достигнутой в Азербайджане устойчивой стабильностью
Внутренняя политика
27 апреля 2021 г. 12:33
Мазахир Панахов: Мы очень хорошо понимаем свою ответственность
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"За последние годы в Азербайджане в связи с выборами были достигнуты успехи. Это связано, прежде всего, с достигнутой в Азербайджане устойчивой стабильностью. С другой стороны, это связано с созданием правовой базы".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил член ЦИК Мазахир Панахов.

"Азербайджанский народ должен быть уверен, что мы очень хорошо понимаем свою ответственность. Деятельность ЦИК будет состоять из шагов, предпринимаемых только и только в интересах законодательства и государственности", - сказал он.

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Версия на английском языке Mazahir Panahov: We understand our responsibility
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "Məsuliyyətimizi çox yaxşı başa düşürük"

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