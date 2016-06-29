Мазахир Панахов: Мы не даем оснований тем, кто пытается нарушить общественно-политическую стабильность

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Во время выборов стараемся соблюдать Избирательный кодекс, законодательство. Этим мы не даем оснований тем, кто пытается нарушить общественно-политическую стабильность".

Как сообщает Report, об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что никто не должен использовать выборы в собственных интересах: "Выборы в Азербайджане проходят абсолютно прозрачно и справедливо. В целом, во время выборов следует демонстрировать солидарность".