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Мазахир Панахов: Муниципальные выборы организованы в соответствии с современными требованиями

Мазахир Панахов: Муниципальные выборы организованы в соответствии с современными требованиями В Азербайджане муниципальные выборы вызвали большой интерес, на муниципальных выборах представлены кандидаты 24 политических партий.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 08:26
Мазахир Панахов: Муниципальные выборы организованы в соответствии с современными требованиями

Муниципальные выборы вызвали в Азербайджане большой интерес. В целом на муниципальных выборах представлены кандидаты от 24 политических партий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что муниципальные выборы организованы в соответствии с современными требованиями:

"Практика веб-камер используется при наблюдении за выборами. Заинтересованные лица из любой страны могут наблюдать за выборами, посетив сайт Центральной избирательной комиссии. Это общепринятая на международном уровне практика".

Председатель ЦИК подчеркнул, что в случае фиксации каких-либо негативных ситуаций в ходе избирательного процесса соответствующий избирательный участок проинформирует об этом избирательный округ, а оттуда - ЦИК.

Он сообщил, что предварительные результаты выборов будут обнародованы сегодня вечером.

Отметим, что голосование началось в 8:00 и завершится в 19:00.

Выборы проводятся на 5846 избирательных участках, охватывающих 118 избирательных округов по всей стране. За 8 071 место в 685 муниципалитетах борются 16 092 кандидата.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), право голоса на муниципальных выборах имеют 5 миллионов 961 тысяча 987 избирателей.

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Версия на английском языке Mazahir Panahov: Municipal elections in Azerbaijan organized in line with modern requirements
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Bələdiyyə seçkiləri müasir tələblərə uyğun olaraq təşkil edilib

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