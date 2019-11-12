Мазахир Панахов: Муниципальные выборы пройдут в условиях демократии

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"Как Центральная избирательная комиссия, мы должны принять все шаги для защиты избирательных прав граждан Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на семинаре-совещании, посвященном теме решения в судебном порядке жалоб о нарушении избирательных прав.

По его словам, для рассмотрения жалоб граждан, недовольных вопросами избирательных прав на муниципальных выборах, подается обращение в Окружную избирательную комиссию (ОИК): "Затем Окружная избирательная комиссия обращается в Центризбирком, который принимает соответствующее решение. В случае недовольства вынесенным решением, истец обращается в Апелляционный суд, а в случае недовольства решением Апелляционного суда - в Верховный суд. То есть, все это - право наших граждан".

М.Панахов добавил, что Азербайджан является одной из демократичных стран мира: "Мы уверены, что нынешние муниципальные выборы также пройдут в условиях демократии".

Муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. По республике в 1 606 муниципалитетов изберут 15 156 членов. Последние муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года.