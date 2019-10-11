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Мазахир Панахов: Мы официально объявим о муниципальных выборах на днях

Мазахир Панахов: Мы официально объявим о муниципальных выборах на днях

"Муниципальные выборы состоятся 27 декабря этого года. ЦИК завершает подготовку к выборам. Мы официально объявим о выборах в ближайшее дни".

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

По его словам, выборы являются значительным событием в истории страны. Председатель ЦИК отметил, что комиссия придает большое значение просветительским работам.

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