Мазахир Панахов: Количество жалоб в ЦИК значительно меньше по сравнению с предыдущими выборами

Количество жалоб в Центральную избирательную комиссию сократилось по сравнению с предыдущими выборами.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, вопросы по некоторым жалобам, несмотря на желание ЦИК, не могут, согласно Избирательному кодексу, быть вынесены на заседание комиссии: "Общее количество жалоб, включая данные вопросы, не превышает 30-40. Другими словами, жалоб в этом году гораздо меньше, чем на предыдущих выборах. Это радует нас".

Председатель также прокомментировал большое количество кандидатов в депутаты.

"Изменения в обществе приветствуются общественностью. Ранее мы говорили, что граждане независимой страны должны быть активными. Сегодня мы чувствуем это в нашей деятельности", - добавил он.