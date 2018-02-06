Мазахир Панахов: К этим выборам большой интерес

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская общественность достаточно грамотна, интеллектуальна. В этом году в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. В стране проявляют большой интерес к этим выборам".

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов заявил на заседании ЦИК в связи с внеочередными президентскими выборами.

Он отметил, что на выборах не могут произойти какие-либо события, противоречащие требованием Избирательного кодекса и Конституции: "При возникновении какой-либо проблемы ЦИК сразу же проведет расследование. Мы стараемся решать вопросы больше в пользу кандидата. Нужно внимательнее относиться к выборам. Я верю, что и средства массовой информации (СМИ) должным образом будут освещать эти выборы. Происходящие в стране процессы освещаются посредством СМИ. Если какой-либо орган СМИ служит государству, то здесь проблем быть не может. Могут быть те, кто попытается вмешаться. Мы должны быть вместе".

М.Панахов отметил, что на фоне всех процессов стоят журналисты: "Так обстоит дело во всех странах. Центральная избирательная комиссия всегда тесно сотрудничала со средствами массовой информации. Все выборы в Азербайджане проводятся по воле народа. Никто не может вмешиваться в этот вопрос. Ни один процесс не бывает идеальным. Мы всегда говорили, что в процессах могут быть определенные нарушения. Потому что участниками этого процесса становятся миллионы людей, выбор разнообразен. Будет налажена работа в соответствии с требованиями законодательства. В Азербайджане имеется 5 тысяч избирательных участков. Если в каком-либо пункте в 2000 году возникала проблема, заявлялось, что не будь этого нарушения победу одержал бы такой-то кандидат. Таких случаев уже не происходит, вопрос сразу расследуется, дается оценка. Центральная избирательная комиссия наработала большой опыт в проведении выборов".