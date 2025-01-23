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Мазахир Панахов: Избирательные участки с веб-камерами охватывают всю географию Азербайджана

Мазахир Панахов: Избирательные участки с веб-камерами охватывают всю географию Азербайджана Председатель ЦИК добавил, что в день выборов можно будет наблюдать за избирательным процессом со всего мира без какого-либо разрешения или регистрации.
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 10:30
Мазахир Панахов: Избирательные участки с веб-камерами охватывают всю географию Азербайджана

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках, которые охватывают всю географию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, веб-камеры обеспечивают наблюдение за процессом голосования на участках на самом высоком уровне.

"С 2008 года в Азербайджане на избирательных участках устанавливаются веб-камеры. Для проведения демократических, прозрачных и справедливых выборов должна быть создана благоприятная среда. Поэтому по распоряжению президента страны веб-камеры устанавливаются ​​за счет госбюджета ", - подчеркнул Панахов.

Председатель ЦИК добавил, что в день выборов можно будет наблюдать за избирательным процессом со всего мира без какого-либо разрешения или регистрации.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: Veb-kameralar quraşdırılan məntəqələr ölkənin bütün coğrafiyasını əhatə edir

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