Мазахир Панахов: Избирательные участки с веб-камерами охватывают всю географию Азербайджана

Председатель ЦИК добавил, что в день выборов можно будет наблюдать за избирательным процессом со всего мира без какого-либо разрешения или регистрации.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках, которые охватывают всю географию Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, веб-камеры обеспечивают наблюдение за процессом голосования на участках на самом высоком уровне.

"С 2008 года в Азербайджане на избирательных участках устанавливаются веб-камеры. Для проведения демократических, прозрачных и справедливых выборов должна быть создана благоприятная среда. Поэтому по распоряжению президента страны веб-камеры устанавливаются ​​за счет госбюджета ", - подчеркнул Панахов.

Председатель ЦИК добавил, что в день выборов можно будет наблюдать за избирательным процессом со всего мира без какого-либо разрешения или регистрации.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.