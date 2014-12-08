Мазахир Панахов: Интерес к муниципальным выборам в стране достаточно велик

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке Администрации президента Азербайджана и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошла сессия на тему "Полномочия и обязанности местных органов исполнительной власти и окружных избирательных комиссий в процессе выборов".

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали председатель ЦИК Мазахир Панахов, руководитель офиса Совета Европы в Азербайджане Драгана Филипович.

Выступивший на мероприятии М.Панахов отметил, что выборы - конституционное право граждан и гарантом этого является президент Азербайджана. Заявив, что выборы находятся в центре внимания международных структур, М.Панахов добавил, что Азербайджан осуществляет международное сотрудничество относительно выборов: "Политическая ситуация в Азербайджане также создает условие для сотрудничества, что говорит о прозрачности выборов в стране".

По словам М.Панахова, интерес к муниципальным выборам в стране достаточно велик: "Мы серьезно работали и над регистрацией кандидатов. В случае не регистрации кандидатур окружными избирательными комиссиями, кандидаты обращались в ЦИК, где вопрос рассматривался и выносилось соответствующее решение. Кандидатура 99% обратившихся была зарегистрирована. Подобный подход будет и во время голосования. То есть, ни один кандидат не сталкивается с препятствиями, наоборот, всем оказывается поддержка, так как это их конституционное право".